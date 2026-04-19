Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водное поло
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Российский дзюдоист стал бронзовым призером чемпионата Европы

Ендовицкий стал бронзовым призером чемпионата Европы по дзюдо в Тбилиси.

Источник: РИА Новости Спорт

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Российский дзюдоист Валерий Ендовицкий завоевал бронзу на чемпионате Европы, который проходит в Тбилиси.

В весовой категории свыше 100 кг Ендовицкий одержал победу над представителем Румынии Дариусом Добре.

Ендовицкому 25 лет. Он второй раз в карьере выиграл бронзу чемпионата Европы. Также в его активе серебро турнира 2025 года.

Исполком Международной федерации дзюдо (IJF) 27 ноября 2025 года проголосовал за возвращение права россиянам участвовать в международных соревнованиях с национальной символикой. В Тбилиси россияне выступают с флагом и гимном.