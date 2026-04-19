Российский дзюдоист стал бронзовым призером чемпионата Европы

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Российский дзюдоист Валерий Ендовицкий завоевал бронзу на чемпионате Европы, который проходит в Тбилиси.
В весовой категории свыше 100 кг Ендовицкий одержал победу над представителем Румынии Дариусом Добре.
Ендовицкому 25 лет. Он второй раз в карьере выиграл бронзу чемпионата Европы. Также в его активе серебро турнира 2025 года.
Исполком Международной федерации дзюдо (IJF) 27 ноября 2025 года проголосовал за возвращение права россиянам участвовать в международных соревнованиях с национальной символикой. В Тбилиси россияне выступают с флагом и гимном.