«Почему плачу после поражений? Наверное, жалость к себе». Юный суперталант из дзюдо Арбузов — большое интервью

— Я сам не знаю, но я всегда верил, что могу конкурировать с любым. Стиль борьбы, в принципе, позволяет. Я часто набарывался со старшими ребятами. Плюс я с детства, если честно, очень много боролся на соревнованиях именно по старшим годам. То есть когда начался мой возраст, я уже был уверен в своих силах. Я очень много боролся по старшим. На своем первом чемпионате России я стал вторым, и начали накатывать меня, но у меня не все так сразу получалось, потому что полгода я не мог взять медаль, часто проигрывал. Турниров четыре-пять мужских я проиграл, ничего вообще не получалось. Я не мог даже в утешительную часть попасть, не то что финальную. Первый-второй круг вроде работаю, а не получалось. Но потом я зацепился на одном турнире — парижский «Большой шлем» в 2024 году, я стал там бронзовым призером. И вот с него все началось.