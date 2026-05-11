Итальянец Гамба стал советником президента Федерации дзюдо России

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Итальянский тренер Эцио Гамба назначен советником президента Федерации дзюдо России (ФДР). Об этом сообщила пресс-служба организации.

Источник: РИА "Новости"

«Эцио — один из лучших специалистов мира и при этом человек, который очень хорошо знает Россию: регионы, тренеров, специфику нашей работы, — сказал глава ФДР Сергей Соловейчик. — Он понимает, что нужно делать, чтобы прибавлять. Его опыт, взгляд на дзюдо важны для всех нас. Убежден, что это решение принесет пользу и сборной, и всей системе подготовки».

С 2009 по 2013 год Гамба работал главным тренером сборной России, с 2013 по 2025 год — генеральным менеджером. Под его руководством отечественные дзюдоисты на Олимпиаде в Лондоне выиграли первые золотые медали с 1980 года. Гамба является заслуженным тренером России, награжден орденами Дружбы, Почета и Александра Невского.