Российские самбисты стартуют на чемпионате Европы в Тбилиси с флагом и гимном

ТБИЛИСИ, 16 мая. /ТАСС/. Чемпионат Европы по самбо стартует в субботу в Тбилиси. Турнир пройдет
Сборная России выступит в полном составе под государственным флагом и с национальным гимном. За последние 25 лет отечественные самбисты ни разу не уступали первое общекомандное место на чемпионатах мира и Европы.
«Мы не любим говорить о цифрах, но нам нужно завоевать первое общекомандное место — это самое главное. Но скажу так: на чемпионате Европы выиграть гораздо сложнее, чем на чемпионате мира. Стран меньше, плотность конкурентов выше, и каждая схватка может решать исход всего чемпионата. У женщин было семь медалей впервые в истории на чемпионате мира, и они будут стремиться к этому результату, как и мужчины. Мы всегда планируем три золотые медали, чтобы выиграть первое место, но ребята стараются, и бывают и четыре, и пять. Борьба покажет», — сказал ТАСС главный тренер сборной Дмитрий Трошкин.
В женском спортивном самбо Россию представят Маргарита Барнева (весовая категория до 50 кг), Эльмира Кахраманова (до 54 кг), Яна Джумаева (до 59 кг), Екатерина Дорошенко (до 65 кг), Анастасия Филиппович (до 72 кг), Дарья Речкалова (до 80 кг) и Альбина Чоломбитько (свыше 80 кг). В мужском спортивном самбо за медали будут бороться Вадим Дедов (до 58 кг), Рамазан Цику (до 64 кг), Андрей Корнеев (до 71 кг), Рамед Гукев (до 79 кг), Владислав Панов (до 88 кг), Сергей Кузнецов (до 98 кг) и Аслан Джиоев (свыше 98 кг).
В боевом самбо выступят Валерий Ергалов (до 58 кг), Шейх-Мансур Хабибулаев (до 64 кг), Имамшамиль Гусейнов (до 71 кг), Али Куржев (до 79 кг), Кирилл Харьков (до 88 кг), Магомед Гасанов (до 98 кг) и Савелий Солдатенков (свыше 98 кг).
Проводы сборной прошли 12 мая в Музее Победы на Поклонной горе. Всероссийская федерация самбо и музей подписали партнерское соглашение и объявили о совместной подготовке к 90-летию самбо в 2028 году — президент России Владимир Путин поручил правительству организовать юбилейные мероприятия и принять меры по популяризации этого вида спорта.