Российские самбисты стартуют на чемпионате Европы в Тбилиси с флагом и гимном

«Мы не любим говорить о цифрах, но нам нужно завоевать первое общекомандное место — это самое главное. Но скажу так: на чемпионате Европы выиграть гораздо сложнее, чем на чемпионате мира. Стран меньше, плотность конкурентов выше, и каждая схватка может решать исход всего чемпионата. У женщин было семь медалей впервые в истории на чемпионате мира, и они будут стремиться к этому результату, как и мужчины. Мы всегда планируем три золотые медали, чтобы выиграть первое место, но ребята стараются, и бывают и четыре, и пять. Борьба покажет», — сказал ТАСС главный тренер сборной Дмитрий Трошкин.