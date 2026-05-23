Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Российские каратисты Басангова и Гаспарян стали чемпионами Европы

Российские каратисты Басангова и Гаспарян стали чемпионами Европы.

Источник: РИА Новости Спорт

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Российские каратисты Алтана Басангова и Эдуард Гаспарян завоевали золотые медали на чемпионате Европы, который проходит в немецком Франкфурте-на-Майне.

Басангова в финале весовой категории до 61 кг победила хорватку Мию Грету Зорко. Гаспарян в схватке за золото категории до 84 кг одолел Константиноса Мастрогианниса из Греции.

Бронзовым призером стал Эрнест Шарафутдинов (до 75 кг).

Чемпионат Европы завершится 24 мая. Российские спортсмены принимают участие в турнире в нейтральном статусе.