Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Украинский каратист отказался от фото с Шарафутдиновым на награждении на ЧЕ

Украинский каратист отказался от фотографии с Шарафутдиновым на награждении ЧЕ.

Источник: РИА Новости Спорт

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Украинский каратист Андрей Заплитный отказался позировать с россиянином Эрнестом Шарафутдиновым для общей фотографии медалистов на чемпионате Европы в немецком Франкфурте-на-Майне.

В субботу Шарафутдинов и Заплитный завоевали бронзовые медали в весовой категории до 75 кг. В финальной схватке турок Омер Фарук Юрур одолел француза Килиана Сизо.

Когда призеры получили медали и отзвучал гимн Турции, Шарафутдинов и Сизо присоединились к победителю на верхней ступени пьедестала для совместного фото, в то время как Заплитный покинул награждение.

Чемпионат Европы завершится 24 мая. Российские спортсмены принимают участие в турнире в нейтральном статусе.