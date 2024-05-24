Ислам Махачев: «Будет ли Хабиб в моем углу? Все может быть, посмотрим»

— К команде присоединился Хабиб, он прилетел в Джерси, и сейчас пошли слухи, что он может снова оказаться у тебя в углу. Можешь прокомментировать?

— Наверное, оставим без комментариев. Все может быть, посмотрим. Конечно, если он будет в углу, это намного лучше.

— Ну ты понимаешь примерно уже, какой состав секундантов у тебя будет?

— Да. Точно три секунданта есть. Муслим, который со мной на всех боях, Хавьер Мендес и Ислам Мамедов, — сказал чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев.

В команде Махачева подтвердили, что Хабиб готовит Ислама к поединку с Порье.