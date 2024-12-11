Сан-Хосе
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Американец из UFC предсказал первое поражение Умару Нурмагомедову: россиянин будет биться за титул

Американский боец UFC Хоакин Бакли дал прогноз на предстоящий титульный поединок между россиянином Умаром Нурмагомедовым и грузином Мерабом Двалишвили.

Источник: Getty Images

Нурмагомедов и Двалишвили подерутся за звание чемпиона UFC в легчайшем весе на турнире UFC 311 в Лос-Анджелесе (США) 19 января.

«У Мераба побольше инструментов для победы. Особенно интересно, как выносливость Умара будет выглядеть по сравнению с кардио Мераба. Оба этих бойца — отличные борцы. Но как говорится, когда два борца сходятся в клетке, они начинают рубиться в стойке. Я думаю, Мераб перебьет Умара», — заявил Бакли в интервью Джеймсу Линчу.

Умар Нурмагомедов провел 18 боев в ММА и одержал 18 побед. На счету Мераба Двалишвили 18 выигрышей в 22 поединках.