Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Хьюз — Усману Нурмагомедову: «Дагестан — № 1 в употреблении допинга»

Напомним, что ранее Хабиб Нурмагомедов заявил, что дагестанские бойцы ММА значительно превосходят ирландских спортсменов.

Источник: Спортс"

«Дагестан — № 1 в употреблении допинга», — написал в соцсетях легковес PFL Пол Хьюз, прикрепив скриншот новости об отстранении Усмана Нурмагомедова за положительный допинг-тест. В 2023 году Усман был дисквалифицирован на полгода за нарушение антидопинговых правил, но сохранил пояс Bellator.Хабиб сравнил ММА в Дагестане и Ирландии: «У них нет бойцов, давайте честно’Хьюз — Хабибу: “Конор сделал тебя известным”.