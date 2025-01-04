Хьюз — Усману Нурмагомедову: «Дагестан — № 1 в употреблении допинга»

«Дагестан — № 1 в употреблении допинга», — написал в соцсетях легковес PFL Пол Хьюз, прикрепив скриншот новости об отстранении Усмана Нурмагомедова за положительный допинг-тест. В 2023 году Усман был дисквалифицирован на полгода за нарушение антидопинговых правил, но сохранил пояс Bellator.Хабиб сравнил ММА в Дагестане и Ирландии: «У них нет бойцов, давайте честно’Хьюз — Хабибу: “Конор сделал тебя известным”.