«Спокойной ночи, допингист». Брат Хабиба подерется за пояс с дерзким другом Конора

Мнение Усмана поддержал и Хабиб, назвав низким уровень смешанных единоборств в Ирландии по сравнению с Дагестаном. «В Ирландии нет бойцов. Будем честны. Сколько бойцов из Ирландии вы знаете? Пол Хьюз и Конор. Кто еще? Нет бойцов. Приезжайте в Дагестан и все поймете. Есть много организаций, которые даже не подписывают дагестанских бойцов, потому что они боятся, что каждый может стать чемпионом. Давайте говорить честно: уровень ММА в Дагестане — здесь [высокий], а уровень в Ирландии здесь [показывает ниже] — даже не половина от уровня Дагестана».