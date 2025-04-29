Федор Емельяненко — легенда смешанных единоборств

Уже на раннем этапе своей карьеры Емельяненко стал выступать в тяжелом весе, где конкуренция была особенно высока. Противники были крупнее, сильнее и опытнее, но Федор компенсировал это интеллектом, скоростью и техническим мастерством. Он быстро выделился на фоне других бойцов, и вскоре его заметили организаторы одного из самых престижных турниров того времени — японского промоушена Pride.