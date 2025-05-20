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Хабиб выложил фото с отцом: «Мой отец, мой друг и мой тренер. Он был всем для нас»

«Мой отец, мой друг и мой тренер. Он был всем для нас, Альхамдулиллах. Фото было сделано 10 лет назад. Аллах да помилует его», — написал экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов.

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Абдулманап Нурмагомедов умер в июле-2020 из-за болезни.

Хабиб − о тренерском пути отца: «В детстве он занимался борьбой, в армии научился дзюдо, а на Украине познакомился с самбо».