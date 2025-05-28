Фергюсон сравнил Хабиба и Махачева: «Ислам — более сильный грэпплер. Он чуть быстрее»

Хабиб был немного осторожнее в подходе, а у Ислама стиль ближе к вольной борьбе. Думаю, в полусреднем весе у него все будет неплохо. Он справится", — сказал бывший боец UFC Тони Фергюсон.
Ранее стало известно, что Махачев оставил пояс UFC в легком весе. В следующем поединке он подерется за титул в полусреднем — это подтвердил президент промоушена Дана Уайт.
А Махачев сильнее Хабиба? Как считают сами? И может ли он стать звездой такого же уровня?
Представитель Тони Фергюсона — об интересе NFL: «Получили предложение, рассматриваем».