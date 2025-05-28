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Фергюсон сравнил Хабиба и Махачева: «Ислам — более сильный грэпплер. Он чуть быстрее»

«Кто-то недавно спросил меня: “Кто лучше в грэпплинге — Ислам Махачев или Хабиб Нурмагомедов?” Честно говоря, я думаю, что Ислам — более сильный грэпплер. Он чуть быстрее.

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Источник: Спортс"

Хабиб был немного осторожнее в подходе, а у Ислама стиль ближе к вольной борьбе. Думаю, в полусреднем весе у него все будет неплохо. Он справится", — сказал бывший боец UFC Тони Фергюсон.

Ранее стало известно, что Махачев оставил пояс UFC в легком весе. В следующем поединке он подерется за титул в полусреднем — это подтвердил президент промоушена Дана Уайт.

А Махачев сильнее Хабиба? Как считают сами? И может ли он стать звездой такого же уровня?

Представитель Тони Фергюсона — об интересе NFL: «Получили предложение, рассматриваем».