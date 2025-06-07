Стерлинг: с другими судьями я бы выиграл бой с Евлоевым

"У меня был крутой поединок с Евлоевым. Думаю, я даже выиграл этот бой. В худшем случае это была ничья. Когда судьи объявляли решение, я думал, что это либо ничья, либо моя победа. Я забрал три с половиной минуты третьего раунда. Его фанаты говорят, что Мовсар перебил меня.