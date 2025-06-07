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Стерлинг: с другими судьями я бы выиграл бой с Евлоевым

Бывший чемпион UFC американец Алджамейн Стерлинг высказался о своём поединке с россиянином Мовсаром Евлоевым.

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Источник: Чемпионат.com

Бывший чемпион UFC американец Алджамейн Стерлинг высказался о своём поединке с россиянином Мовсаром Евлоевым.

"У меня был крутой поединок с Евлоевым. Думаю, я даже выиграл этот бой. В худшем случае это была ничья. Когда судьи объявляли решение, я думал, что это либо ничья, либо моя победа. Я забрал три с половиной минуты третьего раунда. Его фанаты говорят, что Мовсар перебил меня.

Но, пожалуйста, пересмотрите бой! Покажите мне, где он меня перебил? Просто сравните его слабенькие удары с моими выстрелами ему в голову. С другими судьями я бы выиграл этот поединок. Это был близкий бой", — приводит слова Стерлинга Home of Fight.