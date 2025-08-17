Ричмонд
Чимаев установил рекорд UFC в титульном бою

Представляющий ОАЭ боец смешанного стиля (ММА) Хамзат Чимаев установил рекорд Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в поединке с южноафриканцем Дрикусом дю Плесси. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Источник: Reuters

В бою с дю Плесси Чимаев нанес по сопернику 529 точных ударов, что является новым рекордом UFC. Предыдущий лучший результат показал американец Макс Холлоуэй — 447 попаданий в поединке против Кэлвина Каттара в 2021 году.

Кроме того, уроженец Чечни стал вторым бойцом в истории UFC по времени контроля в партере — 21 минута 40 секунд. Первое место по этому показателю за американцем Шоном Шерком — 22 минуты 18 секунд. Он установил достижение в 2007 году в поединке с бразильцем Эрмисом Франсой.

Ранее 17 августа Чимаев стал чемпионом UFC в среднем весе. В главном бою турнира UFC 319, прошедшего в Чикаго, он победил владевшего поясом дю Плесси единогласным решением судей.

