Второй и третий номера рейтинга ФИДЕ поругались из-за читерства. К чему приведет конфликт Накамуры и Каруаны

Также Фабиано озвучил свою главную претензию к руководителю Chess.com Дэнни Рэншу: «Много лет он говорил нам, что читерство — это не проблема. Или по крайней мере не настолько серьезная, чтобы мешать проводить турниры. А теперь он говорит: “Раньше мы этого не понимали, но теперь стали лучше”. По сути, это значит: “Ну да, в прошлом против тебя действительно жульничали, а мы сделали недостаточно, чтобы это предотвратить. Но ничего, теперь доверяй нам — в будущем будет лучше!” И да, прокторинг — инструмент тяжелый, неудобный, многие это признают. Но теперь нам говорят: “Мы его доработаем, а пока доверяй нам и играй по нашим правилам, иначе ты просто не сможешь участвовать в главных онлайн-турнирах года, которые для тебя имеют значение”. На мой взгляд, это абсурдное требование. Они плохо справлялись раньше, а теперь я должен еще и благодарить их? И при этом не иметь права злиться за все те случаи, когда меня реально обманывали?».