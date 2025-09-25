Сильнейший ученик Емельяненко побьется за пояс с гигантом из Бразилии. Ради этого Немков отказался уходить в UFC

«Если честно, у меня контракт закончился, и сейчас я подписал новый контракт с PFL», — признался Вадим в недавнем интервью «Ушатайке». — «Однако прошли переговоры с UFC, там были свои недопонимания. Плюс условия в разы хуже, чем в PFL. Если бы мне было 20−25 лет, я пошел бы в UFC, конечно. Но когда мне пару фраз сказали, дали понять, что в UFC особо неинтересны бойцы из России, то… тоже такой момент. У них своя, видишь, политика. Сказали, бойцы из России пока не нужны, потому что турниры UFC в России не проводятся, на трансляциях толком не зарабатывают».