Сильнейший ученик Емельяненко побьется за пояс с гигантом из Бразилии. Ради этого Немков отказался уходить в UFC

13 декабря во французском Лионе состоится большой турнир PFL, где в главном событии свое возвращение после десятимесячного перерыва оформит сильнейший ученик Федора Емельяненко Вадим Немков. Российский тяжеловес подерется с гигантом из Бразилии Ренаном Феррейрой, на кону в их поединке будет стоять чемпионский пояс PFL.
Вадим Немков считается одним из сильнейших бойцов России вне зависимости от веса и, вероятно, лучшим тяжеловесом Европы за пределами UFC. На его счету девять побед в девяти боях в Bellator, а кроме того, россиянин завоевывал чемпионский пояс лиги и побеждал в гран-при полутяжелого веса.
С 2024 года Немков, как и все бойцы поглощенной лиги Bellator, перебрался в PFL и с тех пор провел там всего два поединка. Стоит также отметить, что Вадим в это же самое время поднялся в категории, став тяжеловесом. При этом, Немков отказался принимать участие в ежегодных гран-при PFL, где регулярно выступают его партнеры по команде Федора Емельяненко.
Скоро пройдет три года с момента первого выступления Немкова в PFL, а ему за это время удалось провести лишь два поединка, как было сказано выше. В январе 2024-го Вадим уверенно разобрался с Бруно Каппелоццей, поймав того на удушение во втором раунде. А в феврале 2025-го россиянин уже в первом раунде заставил сдаться Тима Джонсона.
Столь пассивный график выступлений смущает не только болельщиков Немкова, но и самого бойца. В одном из своих прошлогодних интервью Вадим признавался, что рабочие взаимоотношения с PFL его не особенно устраивают, и тогда многие люди получили надежду на скорый уход россиянина из второй по силе лиги планеты в первую. Однако не так давно Немков рассказал о решении продолжить выступления на прежнем месте — и ради этого ему пришлось отказаться от продолжения карьеры в UFC.
«Если честно, у меня контракт закончился, и сейчас я подписал новый контракт с PFL», — признался Вадим в недавнем интервью «Ушатайке». — «Однако прошли переговоры с UFC, там были свои недопонимания. Плюс условия в разы хуже, чем в PFL. Если бы мне было 20−25 лет, я пошел бы в UFC, конечно. Но когда мне пару фраз сказали, дали понять, что в UFC особо неинтересны бойцы из России, то… тоже такой момент. У них своя, видишь, политика. Сказали, бойцы из России пока не нужны, потому что турниры UFC в России не проводятся, на трансляциях толком не зарабатывают».
Также Немков признался, что в UFC предложили зарплату вдвое ниже, чем в PFL, где ему предстоит провести еще минимум два года по новому соглашению. При этом, Вадим обнадежил, добавив, что по окончании нынешнего контракта он еще, возможно, «жиганет» в лучшей организации мира (через два года россиянину будет 35 — это не так уж и много для тяжа). Все это, конечно, грустно, однако стоит признать, что одному из сильнейших бойцов нашей страны предложили далеко не худший вариант из возможных на данный момент в PFL.
Ренан Феррейра — второй по статусу тяжеловес PFL после Фрэнсиса Нганну. Конечно, бразилец сильно уступает бывшему чемпиону UFC в плане звездности, однако в сравнении с предыдущими двумя соперниками Немкова латиноамериканец, разумеется, выглядит гораздо выгоднее. На счету Феррейры девять боев в PFL, в которых он победил семь раз и дважды проиграл. В 2023 году Ренан выиграл гран-при лиги, одолев в финале россиянина Дениса Гольцова. А свой последний бой он провел в октябре 2024-го, и тогда бразильцу крепко досталось от вышеупомянутого Нганну.
Феррейра выделяется своими габаритами — даже среди прочих тяжеловесов. При росте 203 сантиметра Ренан весит порядка 120 килограммов. Также впечатляет его размах рук в 2016 сантиметров. На счету Феррейры 13 побед в профессионалах, и в 11 случаях бразилец нокаутировал соперников. Среди слабых сторон Ренана чаще всего выделяют борьбу. В этом компоненте Феррейра всегда имел проблемы, и даже базовому ударнику Нганну без особого труда удалось перевести бразильца в партер, чтобы вскоре исполнить добивание.