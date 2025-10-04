Ричмонд
Усман Нурмагомедов завоевал титул чемпиона PFL в легком весе

В поединке, прошедшем в Дубае, россиянин победил ирландца Пола Хьюза.

Календарь боев MMA и все о бойцах
Источник: Пресс-служба Bellator

ДУБАЙ, 4 октября. /ТАСС/. Россиянин Усман Нурмагомедов одержал победу над ирландцем Полом Хьюзом в титульном поединке в легкой весовой категории Professional Fighters League (PFL). Поединок прошел в Дубае.

Бой завершился победой россиянина единогласным решением судей. Первый поединок между спортсменами прошел 26 января и также закончился победой российского бойца решением судей.

Усман Нурмагомедов является двоюродным братом бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова. Всего на счету 27-летнего бойца 20 побед и ни одного поражения. Еще 1 бой был признан несостоявшимся.

Хьюзу 28 лет. В смешанных единоборствах он потерпел 3-е поражение при 14 победах.

Узнать больше по теме
Биография Усмана Нурмагомедова: карьера и личная жизнь бойца Bellator и PFL
Усман Нурмагомедов — один из самых перспективных спортсменов смешанного стиля из России. Это непобежденный в Bellator боец, которого многие уже ждут в UFC. Пока в его биографии есть только один чемпионский пояс, и в нашем материале мы расскажем, как он пришел к доминированию в одной из самых раскрученных лиг мира.
Читать дальше