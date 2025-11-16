Ричмонд
Хабиб — в соцсетях: «Единственный и неповторимый Ислам Махачев. Потрясающее выступление, брат. Ты доказал, что входишь в число лучших»

Легенда UFC Хабиб Нурмагомедов поздравил Ислама Махачева с поясом полусреднего веса.

Календарь боев MMA и все о бойцах
Источник: Спортс"

"Единственный и неповторимый Ислам Махачев.

Это было потрясающее выступление, брат. Сегодня ты доказал, что входишь в число лучших, кто когда-либо участвовал в этой игре.

За вызываешь гордость у миллионов людей по всему миру", — написал в соцсетях Нурмагомедов.

Напомним, Махачев победил Джека Делла Маддалену в главном событии UFC 322.

Хабиб отобрал пояса у Уайта, а Хасбик вышел в октагон с шопером — веселье после триумфа Махачева.

«Ты самое скучное, что есть в этой игре». Угадайте, кого не впечатлила победа Махачева?

Биография Ислама Махачева: карьера и личная жизнь бойца UFC
Махачев — величайший российский боец смешанных единоборств, ныне выступающий в UFC. Сегодня с этим фактом мало кто может поспорить. Как так получилось при наличии в истории отечественного спорта Хабиба Нурмагомедова и Федора Емельяненко, расскажем в нашей статье. Мы осветим весь спортивный путь бойца и предоставим вашему вниманию полную биографию Ислама Махачева.
