Хабиб — в соцсетях: «Единственный и неповторимый Ислам Махачев. Потрясающее выступление, брат. Ты доказал, что входишь в число лучших»

"Единственный и неповторимый Ислам Махачев.
Это было потрясающее выступление, брат. Сегодня ты доказал, что входишь в число лучших, кто когда-либо участвовал в этой игре.
За вызываешь гордость у миллионов людей по всему миру", — написал в соцсетях Нурмагомедов.
Напомним, Махачев победил Джека Делла Маддалену в главном событии UFC 322.
Хабиб отобрал пояса у Уайта, а Хасбик вышел в октагон с шопером — веселье после триумфа Махачева.
«Ты самое скучное, что есть в этой игре». Угадайте, кого не впечатлила победа Махачева?
