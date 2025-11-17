Ричмонд
Даниэль Кормье: «Хабиб сказал, что я должен опустить взгляд, когда говорю с Махачевым. Ведь он теперь двойной чемпион»

Экс-чемпион и комментатор UFC Даниэль Кормье раскрыл диалог с Хабибом Нурмагомедовым после победы Махачева над Маддаленой.

Источник: Спортс"

«Хабиб подошел ко мне и сказал: “Опусти глаза”. Теперь, когда я говорю с Исламом, нужно думать, куда смотришь. Он же двойной чемпион», — сказал Кормье.

Напомним, Ислам Махачев победил Джека Делла Маддалену в главном событии UFC 322 и стал чемпионом полусредней категории.

Хабиб или Махачев — чья карьера лучше?

С кем дальше драться Махачеву?

