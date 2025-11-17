Даниэль Кормье: «Хабиб сказал, что я должен опустить взгляд, когда говорю с Махачевым. Ведь он теперь двойной чемпион»

«Хабиб подошел ко мне и сказал: “Опусти глаза”. Теперь, когда я говорю с Исламом, нужно думать, куда смотришь. Он же двойной чемпион», — сказал Кормье.
Напомним, Ислам Махачев победил Джека Делла Маддалену в главном событии UFC 322 и стал чемпионом полусредней категории.
Хабиб или Махачев — чья карьера лучше?
С кем дальше драться Махачеву?
Узнать больше по теме
Биография Ислама Махачева: карьера и личная жизнь бойца UFC
Махачев — величайший российский боец смешанных единоборств, ныне выступающий в UFC. Сегодня с этим фактом мало кто может поспорить. Как так получилось при наличии в истории отечественного спорта Хабиба Нурмагомедова и Федора Емельяненко, расскажем в нашей статье. Мы осветим весь спортивный путь бойца и предоставим вашему вниманию полную биографию Ислама Махачева.Читать дальше