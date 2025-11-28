Нассурдин Имавов: «Сказал UFC, что меня интересует только титульный бой. Если придется ждать, то мы подождем»

"У нас был отличный разговор с UFC. Прямо сказал, что меня интересует только титульный бой. Если придется ждать, то мы подождем. Никаких отвлекающих факторов.
Великие дела требуют серьезной подготовки. Буду готов — даже не сомневайтесь в этом. Я не привык ждать, но в этот раз придется", — написал в социальных сетях Имавов.
Имавов (17−4) в последний раз дрался в сентябре, когда выиграл у Кайо Борральо единогласным решением судей.
Хамзат Чимаев: «Перенес небольшую операцию на ноге. Вернусь после Рамадана».
Соннен назвал Имавова «Имановым», сказав, что он главный претендент на титульник. Нассурдин ответил: «Возможно, но ему нужно пройти меня».