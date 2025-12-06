Джастин Гейджи: «Я лишил всех боя Хабиба и Фергюсона. Обещаю, что поединок Топурии и Пимблетта тоже не состоится»

Напомним, что бой между Гейджи и Пимблеттом за пояс временного чемпиона пройдет в главном событии турнира UFC 324.
"Люблю быть андердогом. В большинстве поединков я им и был, потому что всегда дерусь с очень жесткой оппозицией. Но с Пимблеттом я собираюсь сделать то же самое, что когда-то сделал с Тони Фергюсоном.
Я лишил всех его поединка с Хабибом Нурмагомедовым. В этот раз я снова сломаю все планы, испорчу расклад. Обещаю, что Пимблетт не подерется с Илией Топурией, ведь соперником чемпиона стану я", — сказал Гейджи.
