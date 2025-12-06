Ричмонд
Джастин Гейджи: «Я лишил всех боя Хабиба и Фергюсона. Обещаю, что поединок Топурии и Пимблетта тоже не состоится»

Боец легкого веса UFC Джастин Гейджи высказался о предстоящем поединке с Пэдди Пимблеттом.

Календарь боев MMA и все о бойцах
Источник: Спортс"

Напомним, что бой между Гейджи и Пимблеттом за пояс временного чемпиона пройдет в главном событии турнира UFC 324.

"Люблю быть андердогом. В большинстве поединков я им и был, потому что всегда дерусь с очень жесткой оппозицией. Но с Пимблеттом я собираюсь сделать то же самое, что когда-то сделал с Тони Фергюсоном.

Я лишил всех его поединка с Хабибом Нурмагомедовым. В этот раз я снова сломаю все планы, испорчу расклад. Обещаю, что Пимблетт не подерется с Илией Топурией, ведь соперником чемпиона стану я", — сказал Гейджи.

Джастин Гейджи: «Царукяну сейчас не позавидуешь. Неприятная ситуация, но он свой шанс еще получит».

Первый турнир UFC в 2026-м — смех. Провал Даны Уайта?

Биография Илии Топурии: карьера и личная жизнь бойца UFC
Со времен Коннора Макгрегора и Хабиба Нурмагомедова в UFC прошло много времени. Им на смену пришли новые герои. Что до российских болельщиков, то они получили нового «Бэтмена» в лице Ислама Махачева, который еще недавно царил в легком весе. До поры, пока свой шанс не получил и «новый Джокер» — Илия Топурия. Испано-грузинский боец сегодня является самым острым на язык и медийно-привлекательным бойцом организации. Его биография — в нашем материале.
Читать дальше