Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Тренер бойца UFC Двалишвили: думал, мы побеждаем Яна

Джон Вуд, тренер бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе грузина Мераба Двалишвили прокомментировал поражение своего подопечного в поединке с россиянином Петром Яном, отметив, что у Яна были яркие эпизоды, передает MMA Fighting.

Календарь боев MMA и все о бойцах
Источник: Reuters

«Я думал, что мы выигрываем, что мы давили и делали всё необходимое. У Петра определенно были более яркие эпизоды, и, думаю, это переломило ход поединка. Никогда не знаешь — иногда судьи на это не смотрят», — сказал Вуд.

Утром 7 декабря Ян одолел Двалишвили на турнире UFC 232. Поединок, который проходил в Лас-Вегасе, продлился пять раундов и завершился единогласным решением судей в пользу Яна со счетом 49−46, 49−46, 48−47. После боя грузинского бойца сразу госпитализировали из-за полученных повреждений.

Бойцы уже встречались — в марте 2023 года Двалишвили одержал победу над Яном единогласным решением судей.

Узнать больше по теме
Биография Петра Яна: карьера и личная жизнь бойца UFC
Последние несколько лет в UFC было несколько чемпионов в своих весовых категориях родом из России. Одним из таких примеров является Петр Ян. Спортсмен, которому пророчили большое будущее в промоушене на какое-то время забрался на вершину, после чего стремительно с нее сошел. Каким был путь бойца, и что его ждет дальше, расскажем в нашей статье. Биография Петра Яна является примером того, как быстро может измениться судьба чемпиона.
Читать дальше