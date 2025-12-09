Тренер бойца UFC Двалишвили: думал, мы побеждаем Яна

«Я думал, что мы выигрываем, что мы давили и делали всё необходимое. У Петра определенно были более яркие эпизоды, и, думаю, это переломило ход поединка. Никогда не знаешь — иногда судьи на это не смотрят», — сказал Вуд.
Утром 7 декабря Ян одолел Двалишвили на турнире UFC 232. Поединок, который проходил в Лас-Вегасе, продлился пять раундов и завершился единогласным решением судей в пользу Яна со счетом 49−46, 49−46, 48−47. После боя грузинского бойца сразу госпитализировали из-за полученных повреждений.
Бойцы уже встречались — в марте 2023 года Двалишвили одержал победу над Яном единогласным решением судей.