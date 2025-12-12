Ричмонд
«Покажи мне, как бороться». Хабиб отреагировал на видео Конора и Тайсона

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов отреагировал на совместное видео Конора Макгрегора и Майка Тайсона.

Ранее в сети появился ролик, в котором Макгрегор демонстрирует Майку Тайсону ударную технику и показывает, чем она отличается от техники современных боксеров.

«Покажи мне, как бороться», — написал Нурмагомедов в социальных сетях.

Поединок между Макгрегором и Нурмагомедовым прошел в октябре-2018 и закончился победой россиянина удушающим приемом в четвертом раунде.

Конор Макгрегор встретился с Майком Тайсоном: «63 нокаута на двоих».

Макгрегор заинтересован в поединке с Махачевым: «Хочу стать чемпионом в трех дивизионах».