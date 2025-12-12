«Покажи мне, как бороться». Хабиб отреагировал на видео Конора и Тайсона

Ранее в сети появился ролик, в котором Макгрегор демонстрирует Майку Тайсону ударную технику и показывает, чем она отличается от техники современных боксеров.
«Покажи мне, как бороться», — написал Нурмагомедов в социальных сетях.
Поединок между Макгрегором и Нурмагомедовым прошел в октябре-2018 и закончился победой россиянина удушающим приемом в четвертом раунде.
