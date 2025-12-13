Конор Макгрегор женился спустя 17 лет отношений

При этом во время отношений с Девлин Макгрегора дважды обвиняли в изнасилованиях. 22 ноября 2024 года Макгрегора признали виновным в деле об изнасиловании. Боец и его друга Джеймса Лоуренса обвиняли в том, что они подвергли насилию знакомую Никиту Ни Лаймхин в 2018 году. 15 июня 2023 года издание TMZ сообщило, что Макгрегора обвинили в изнасиловании, произошедшем во время финального матча Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между «Денвер Наггетс» и «Майами Хит» 9 июня.