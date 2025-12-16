Рахмонов поднялся вверх в рейтинге UFC на фоне годичного простоя без боев

В рейтинге лучших бойцов вне зависимости от весовых категорий Мераб Двалишвили поднялся на 7-е место, обойдя Тома Аспиналла, а Джошуа Ван уступил 11-ю строчку Дрикусу Дю Плесси.
Португалец Манель Капе вышел на 2-е место в рейтинге наилегчайшего веса после победы над Брэндоном Ройвалом, который потерял две позиции.
В полулегком весе в топ-15 вошел Кевин Валлехос, который нокаутировал Гигу Чикадзе.
В полусреднем дивизионе произошли изменения в топ-3: Шавкат Рахмонов поднялся на 2-е место, обогнав Иана Гарри. При этом Рахмонов не дерется с декабря 2024 года, а Гарри в 2025-м выиграл у Карлоса Пратеса и Белал Мухаммада.
