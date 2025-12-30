Ричмонд
Хабиб Нурмагомедов: «Не думал о возвращении после ухода из MMA. Это было очень ясное решение»

Экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов заявил, что не думал о возвращении в спорт.

Календарь боев MMA и все о бойцах

«Не думал о возвращении после ухода из MMA. Это было очень ясное решение. Конечно, иногда мне хочется соревноваться с парнями высокого уровня, но в моем зале занимаются лучшие бойцы мира. Когда я пропускаю какое-то соревнование, то хожу в спортзал, где вижу не только лучших парней дивизиона, но и сильнейших в мире», — сказал Хабиб.

Напомним, Хабиб завершил спортивную карьеру в марте 2021-го.

Хабиб сфотографировался с Джоковичем и Махачевым: «С лучшими спортсменами мира».

Теренс Кроуфорд: «Я смотрю UFC. Мне нравились Джонс и Хабиб. Топурия? Ни одного его боя не видел».

Узнать больше по теме
MMA: как бои без правил стали видом спорта, за которым теперь следит весь мир
Смешанные единоборства, или MMA, — один из самых динамично развивающихся видов спорта в мире. Сочетание различных боевых искусств, зрелищность поединков и высокий уровень подготовки бойцов делают его популярным среди миллионов фанатов.
Читать дальше