Гэтжи побил Пимблетта в бою за временный титул UFC

Американец Гэтжи победил британца Пимблетта в бою за временный титул UFC.

Календарь боев MMA и все о бойцах
Источник: Reuters

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Американский боец смешанных единоборств (ММА) Джастин Гэтжи взял верх над британцем Пэдди Пимблеттом и во второй раз в карьере завоевал временный титул Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе.

Главное событие турнира UFC 324, прошедшего в Лас-Вегасе, завершилось триумфом представителя США единогласным решением судей.

Теперь у Гэтжи на счету 27 побед при пяти поражениях в профессиональных ММА. Обновленный рекорд Пимблетта — 23 победы и четыре поражения.

Титулом абсолютного чемпиона в данной весовой категории владеет непобежденный испанец грузинского происхождения Илия Топурия, который взял паузу в карьере из-за семейных проблем.

