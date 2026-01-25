Двалишвили остается наиболее вероятным следующим соперником Яна

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Грузинский боец смешанных единоборств (MMA) Мераб Двалишвили остается наиболее вероятным следующим соперником чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе россиянина Петра Яна. Об этом ТАСС сообщили в команде Яна.
«Пока Двалишвили остается наиболее вероятным из вариантов. Но не исключено, что это может быть [американец] Шон О’Мэлли или россиянин Умар Нурмагомедов. В ближайшее время соперник и дата должны определиться», — сказал собеседник агентства.
В 2023 году Двалишвили выиграл в первом бою у Яна единогласным решением судей. Второй бой прошел в декабре 2025 года, Ян одержал победу и стал обладателем чемпионского пояса.
Нурмагомедов 25 января одолел бразильца Дейвесона Фигередо, О’Мэлли победил китайца Сонга Ядонга.