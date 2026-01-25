Двалишвили остается наиболее вероятным следующим соперником Яна

«Пока Двалишвили остается наиболее вероятным из вариантов. Но не исключено, что это может быть [американец] Шон О’Мэлли или россиянин Умар Нурмагомедов. В ближайшее время соперник и дата должны определиться», — сказал собеседник агентства.