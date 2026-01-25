Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Двалишвили остается наиболее вероятным следующим соперником Яна

Ранее россиянин завоевал чемпионский пояс, победив Мераба Двалишвили.

Календарь боев MMA и все о бойцах
Источник: Reuters

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Грузинский боец смешанных единоборств (MMA) Мераб Двалишвили остается наиболее вероятным следующим соперником чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе россиянина Петра Яна. Об этом ТАСС сообщили в команде Яна.

«Пока Двалишвили остается наиболее вероятным из вариантов. Но не исключено, что это может быть [американец] Шон О’Мэлли или россиянин Умар Нурмагомедов. В ближайшее время соперник и дата должны определиться», — сказал собеседник агентства.

В 2023 году Двалишвили выиграл в первом бою у Яна единогласным решением судей. Второй бой прошел в декабре 2025 года, Ян одержал победу и стал обладателем чемпионского пояса.

Нурмагомедов 25 января одолел бразильца Дейвесона Фигередо, О’Мэлли победил китайца Сонга Ядонга.

Узнать больше по теме
Биография Мераба Двалишвили: карьера и личная жизнь бойца UFC
Среди легковесов UFC иногда бывает сложно выделить явного лидера дивизиона. За несколько лет пояс поменял четырёх владельцев. Действующим его обладателем с недавнего времени является грузинский боец Мераб Двалишвили. Расскажем о биографии спортсмена, который в солидном для бойца возрасте вошёл в элиту единоборств.
Читать дальше