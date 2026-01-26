Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Хабиб — о победе Умара над Фигейредо: «Те, кто говорили, что ему в UFC все далось легко, теперь поняли, что он входит в элиту этой весовой категории»

Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов считает, что Умар закрепился в топ-4 бойцов легчайшего дивизиона после победы над Фигейредо.

Календарь боев MMA и все о бойцах

«Умару очень важно было войти в эту четверку [с Петром Яном, Мерабом Двалишвили и Шоном О’Мэлли]. Нас устроит любой вариант. Наша задача — подраться со всеми топами по дороге за титул.

Умар в этой весовой категории самый универсальный боец. Скоро придет его время стать чемпионом.

Те, кто говорили, что Умару в UFC все далось легко, теперь поняли, что он входит в элиту этой весовой категории", — написал в соцсетях Хабиб.

Напомним, Умар Нурмагомедов победил судейским решением Дейвисона Фигейредо в прелимах UFC 324. О’Мэлли победил Ядуна.

Ян — об Умаре: «У них есть возможность ждать по году, не тренироваться. А мне нужно действовать, прокладывать себе дорогу. Ни братья, ни сестры — никто мне не положил, не дал ничего».

Умар — о словах Яна: «Не согласен, что меня пропихивают. Двалишвили разнес Петра — а со мной провел конкурентный бой».

Узнать больше по теме
Биография Петра Яна: карьера и личная жизнь бойца UFC
Последние несколько лет в UFC было несколько чемпионов в своих весовых категориях родом из России. Одним из таких примеров является Петр Ян. Спортсмен, которому пророчили большое будущее в промоушене на какое-то время забрался на вершину, после чего стремительно с нее сошел. Каким был путь бойца, и что его ждет дальше, расскажем в нашей статье. Биография Петра Яна является примером того, как быстро может измениться судьба чемпиона.
Читать дальше