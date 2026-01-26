Хабиб — о победе Умара над Фигейредо: «Те, кто говорили, что ему в UFC все далось легко, теперь поняли, что он входит в элиту этой весовой категории»

«Умару очень важно было войти в эту четверку [с Петром Яном, Мерабом Двалишвили и Шоном О’Мэлли]. Нас устроит любой вариант. Наша задача — подраться со всеми топами по дороге за титул.
Умар в этой весовой категории самый универсальный боец. Скоро придет его время стать чемпионом.
Те, кто говорили, что Умару в UFC все далось легко, теперь поняли, что он входит в элиту этой весовой категории", — написал в соцсетях Хабиб.
Напомним, Умар Нурмагомедов победил судейским решением Дейвисона Фигейредо в прелимах UFC 324. О’Мэлли победил Ядуна.
Ян — об Умаре: «У них есть возможность ждать по году, не тренироваться. А мне нужно действовать, прокладывать себе дорогу. Ни братья, ни сестры — никто мне не положил, не дал ничего».
Умар — о словах Яна: «Не согласен, что меня пропихивают. Двалишвили разнес Петра — а со мной провел конкурентный бой».