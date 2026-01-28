Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Чемпион UFC Петр Ян перенес операцию на пояснице

По словам бойца, он будет в строю через два месяца.

Календарь боев MMA и все о бойцах
Источник: AP 2024

ТАСС, 28 января. Российский боец смешанного стиля (ММА) Петр Ян перенес операцию на пояснице. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Последний бой Ян провел 7 декабря, победив грузина Мараба Двалишвили и завоевав титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе.

«9 часов был под наркозом. Вчера была операция на пояснице. Пару месяцев, и буду в строю», — написал Ян.

Яну 32 года, на его счету 20 побед и 5 поражений в MMA. Впервые россиянин стал чемпионом UFC в июле 2020 года, победив техническим нокаутом бразильца Жозе Альдо. В марте 2021 года Ян был дисквалифицирован в поединке с американцем Алджамейном Стерлингом из-за удара коленом в партере. В апреле 2022-го россиянин уступил представителю США в бою-реванше раздельным решением судей.

Узнать больше по теме
Биография Петра Яна: карьера и личная жизнь бойца UFC
Последние несколько лет в UFC было несколько чемпионов в своих весовых категориях родом из России. Одним из таких примеров является Петр Ян. Спортсмен, которому пророчили большое будущее в промоушене на какое-то время забрался на вершину, после чего стремительно с нее сошел. Каким был путь бойца, и что его ждет дальше, расскажем в нашей статье. Биография Петра Яна является примером того, как быстро может измениться судьба чемпиона.
Читать дальше