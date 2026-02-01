Чемпион UFC сохранил титул. Сколько можно динамить небитого россиянина?!

Сто процентов, сегодняшний бой Алекс забрал. Пусть и не так уверенно, как делал он до встреч с Исламом, однако проведенной работы оказалось достаточно для первой защиты пояса после его возвращения на талию. Лопес хоть и провел классный бой, но будто ничего не изменил после первой встречи — как вариант, больший риск мог бы поспособствовать сенсации. А пока победа Волка на всех карточках трех судей (49−46, 49−46, 50−45).