Экс-боец UFC упрекнул болельщиков в Узбекистане в неуважении к гимну России

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Бывший боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Денис Тюлюлин сделал замечание узбекистанским болельщикам, не вставшим во время гимна России, по ходу турнира организации Prime FL в Ташкенте.
В рамках турнира Тюлюлин проиграл единогласным решением судей местному бойцу Бобуру Курбонову.
«Единственное замечание, которое я хотел бы озвучить: в моей стране, когда на турнирах играет гимн Узбекистана, люди встают тоже», — приводит слова Тюлюлина YouTube-канал Prime FL.
Его соперник принес извинения за болельщиков на арене. «За это я извиняюсь, брат. Не все люди одинаковые», — сказал Курбонов.
Тюлюлину 37 лет, на его счету в профессиональных единоборствах 10 побед, 10 поражений, еще один бой признан несостоявшимся.