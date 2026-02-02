Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экс-боец UFC упрекнул болельщиков в Узбекистане в неуважении к гимну России

Боец ММА Тюлюлин сделал замечание фанатам в Узбекистане за неуважение к гимну РФ.

Календарь боев MMA и все о бойцах
Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Бывший боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Денис Тюлюлин сделал замечание узбекистанским болельщикам, не вставшим во время гимна России, по ходу турнира организации Prime FL в Ташкенте.

В рамках турнира Тюлюлин проиграл единогласным решением судей местному бойцу Бобуру Курбонову.

«Единственное замечание, которое я хотел бы озвучить: в моей стране, когда на турнирах играет гимн Узбекистана, люди встают тоже», — приводит слова Тюлюлина YouTube-канал Prime FL.

Его соперник принес извинения за болельщиков на арене. «За это я извиняюсь, брат. Не все люди одинаковые», — сказал Курбонов.

Тюлюлину 37 лет, на его счету в профессиональных единоборствах 10 побед, 10 поражений, еще один бой признан несостоявшимся.