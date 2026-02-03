Непобежденного казахстанца исключили из рейтинга UFC

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Казахстанский боец смешанных единоборств (ММА) Шавкат Рахмонов исключен из рейтинга Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полусреднем весе, сообщается на сайте промоушена.
Ранее Рахмонов сообщил, что перенес операцию. По информации инсайдера Ариэля Хельвани, спортсмен выбыл на 9−10 месяцев.
Рахмонов не выходил в октагон с декабря 2024 года, тогда он победил ирландца Иэна Гэрри единогласным решением судей на турнире UFC 310.
Рахмонову 31 год, спортсмен одержал победы во всех 19 профессиональных поединках в ММА.