Чемпион UFC Петр Ян раскрыл, будет ли менять весовую категорию

«Пока не планирую куда-то перескакивать. Но и предложений таких не было. Пока у меня в планах защищать титул, радовать вас, радовать себя», — заявил Ян в интервью ТАСС.
Петр Ян провел 25 боев в ММА и одержал 20 побед. Его следующим соперником должен стать грузин Мераб Двалишвили.
