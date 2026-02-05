Ричмонд
Чемпион UFC Петр Ян раскрыл, будет ли менять весовую категорию

Российский боец, чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян рассказал, планирует ли менять весовую категорию.

Календарь боев MMA и все о бойцах
Источник: Getty Images

«Пока не планирую куда-то перескакивать. Но и предложений таких не было. Пока у меня в планах защищать титул, радовать вас, радовать себя», — заявил Ян в интервью ТАСС.

Петр Ян провел 25 боев в ММА и одержал 20 побед. Его следующим соперником должен стать грузин Мераб Двалишвили.

