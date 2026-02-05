Саид Нурмагомедов снялся с боя за два дня до турнира UFC в Лас-Вегасе

Россиянин должен был встретиться с Джавидом Башаратом. Как сообщает MMA Latinoamérica, Нурмагомедов снялся с поединка, и его заменит новичок UFC Джанни Васкес.
В своем предыдущем бою Саид Нурмагомедов (18−5) уступил американцу Брайсу Митчеллу (18−3) судейским решением.
Предстоящий турнир UFC в Лас-Вегасе возглавит поединок между Марио Баутистой и Винисиусом де Оливейрой. В карде также пройдет бой Ризвана Куниева против Жаилтона Алмейды.
