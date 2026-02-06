Усман Нурмагомедов: «Я лучший легковес мира. Рядом со мной никого и близко нет»

Я считаю, что я лучший легковес мира прямо сейчас. Но самим бойцам не пристало так говорить. Я верю в себя, но я не самоуверен. Все мои успехи от Бога. Но у меня 20 побед без поражений, кто еще может так сказать про себя? Никто. Рядом со мной никого и близко нет", — сказал Нурмагомедов в интервью MMA Fighting.