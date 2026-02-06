Ричмонд
Усман Нурмагомедов: «Я лучший легковес мира. Рядом со мной никого и близко нет»

Чемпион PFL Усман Нурмагомедов оценил свое место в рейтинге лучших легковесов мира.

Календарь боев MMA и все о бойцах
Источник: Getty Images

В субботу, 7 февраля, Усман Нурмагомедов проведет титульный бой PFL в легком весе против британца Альфи Дэвиса на турнире в Дубае (ОАЭ).

«В PFL много бойцов. Проблема в том, что они не так уж популярны. Они становятся популярнее, когда им дают бой со мной. Следующий бой у меня против Альфи Дэвиса, но никто про него ничего не знает. Меня спрашивают, с кем я дерусь, и я отвечаю. А потом меня спрашивают: “Что еще за Альфи?”.

Я считаю, что я лучший легковес мира прямо сейчас. Но самим бойцам не пристало так говорить. Я верю в себя, но я не самоуверен. Все мои успехи от Бога. Но у меня 20 побед без поражений, кто еще может так сказать про себя? Никто. Рядом со мной никого и близко нет", — сказал Нурмагомедов в интервью MMA Fighting.

