Бой с другом Белаза или реванш с американцем? 5 возможных соперников для Шлеменко в АСА

Эмеев — самый очевидный соперник для Александра в АСА. Их поединок должен был состояться 10 лет назад, летом 2016-го. Бойцы вышли в финал Гран-при М-1, но Рамазан получил травму и снялся с поединка. После этого Эмеев победил Анатолия Токова и перешел в UFC, где провел восемь боев, выиграв пять из них. В АСА боец клуба «Горец» выиграл три поединка подряд. Сейчас он занимает второе место в рейтинге средневесов АСА, а за пояс не бьется только из-за дружеских отношений с Магомедрасулом Гасановым.