Бой с другом Белаза или реванш с американцем? 5 возможных соперников для Шлеменко в АСА

Вечером 6 февраля в Москве состоится турнир АСА 200, в главном событии которого за пояс в среднем весе подерутся Магомедрасул Гасанов и Альберт Туменов. Одним из гостей турнира станет Александр Шлеменко, который приехал не только ради просмотра поединков, но и для переговоров с промоушеном. Вероятно, что скоро Шлеменко станет бойцом АСА, — рассуждаем, какие соперники в этой лиге хорошо подойдут Шторму.
Рамазан Эмеев
Эмеев — самый очевидный соперник для Александра в АСА. Их поединок должен был состояться 10 лет назад, летом 2016-го. Бойцы вышли в финал Гран-при М-1, но Рамазан получил травму и снялся с поединка. После этого Эмеев победил Анатолия Токова и перешел в UFC, где провел восемь боев, выиграв пять из них. В АСА боец клуба «Горец» выиграл три поединка подряд. Сейчас он занимает второе место в рейтинге средневесов АСА, а за пояс не бьется только из-за дружеских отношений с Магомедрасулом Гасановым.
Этот поединок выглядит очень вероятным, но есть и нюансы. Гасанов после боя с Туменовым может покинуть лигу. Если Магомедрасул одержит победу, в АСА введут вакантный пояс, и было бы логичным дать титульный шанс Эмееву. Но Александр вряд ли получит такую возможность в дебютном поединке.
Крис Ханикатт
Американец — второй по вероятности оппонент Шлеменко. Для Шторма и Ханикатта этот бой стал бы реваншем: первый прошел в сентябре 2019-го, а победу решением судей неожиданно одержал Крис. В реванше заинтересован лично Шлеменко, но прошлый поединок Ханикатт проиграл, из-за чего интерес к этому бою может снизиться.
Однако не стоит забывать, что ради поединка с участием Шлеменко лига АСА может провести первый турнир в Омске, где зрители пойдут на Шторма вне зависимости от соперника. Американец может стать идеальным кандидатом для боя в Омске — зрители любят противостояния «нашего» с «не нашим».
Дмитрий Арышев
Арышев вместе с Андерсоном Гонсалвешом выдал лучший бой прошлого года в АСА. Теперь ему нужны новые соперники, ведь в отличие от Дипчикова с медийностью у Дмитрия все в порядке. Вряд ли поединок с Арышевым будет для Шлеменко первым в АСА, но в дальнейшем рассмотреть его кандидатуру стоит. Дмитрий — спарринг-партнер и близкий друг Влада Белаза Ковалева, и его бой со Шлеменко наверняка заинтересует аудиторию.
Даурен Ермеков
Казахстанец тоже обладает крупной базой болельщиков. Ермеков — один из самых популярных бойцов своей страны, который за свою карьеру успел побиться и с Владимиром Минеевым, и с тем же Арышевым в лиге «Наше Дело». Даурен мог бы стать хорошим вариантом для поединка в Омске, городе, граничащем с Казахстаном. Поддержать Ермекова лично наверняка приедут много земляков из близлежащих городов.
Никола Дипчиков
О кандидатуре Дипчикова когда-то говорил вице-президент АСА Асланбек Бадаев. Болгарина не слишком хорошо знают фанаты ММА, но его стиль ведения боя напоминает Шлеменко. Никола любит рубиться в стойке, не прибегая к борьбе. Такой поединок мог бы получиться действительно захватывающим, но отсутствие медийности сводит шансы на это противостояние к минимуму.
Евгений Нарижный