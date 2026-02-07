Россиянин Магомедов уничтожил американца за 37 секунд на турнире PFL в Дубае

Магомедов просто уничтожил представителя США, нокаутировав его на 37-й секунде первого раунда.
Амру Магомедов одержал 10-ю победу в 10 боях в ММА. Колтон Инглунд потерпел 4-е поражение в 17 поединках.
Российский боец PFL Амру Магомедов победил американца Колтона Инглунда на турнире PFL в Дубае (ОАЭ).
