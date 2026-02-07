Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россиянин Магомедов уничтожил американца за 37 секунд на турнире PFL в Дубае

Российский боец PFL Амру Магомедов победил американца Колтона Инглунда на турнире PFL в Дубае (ОАЭ).

Календарь боев MMA и все о бойцах
Источник: Кадр из трансляции

Магомедов просто уничтожил представителя США, нокаутировав его на 37-й секунде первого раунда.

Амру Магомедов одержал 10-ю победу в 10 боях в ММА. Колтон Инглунд потерпел 4-е поражение в 17 поединках.