Самый устрашающий нокаутер России проиграл впервые в карьере. Курамагомедов победил Мусаева и взял пояс PFL

Курамагомедов с первых секунд зарядил невероятно интенсивный темп работы и зажал Мусаева у сетки. Рамазан постоянно раздергивал и угрожал Шамилю проходом в ноги, и пусть ему не всегда удавалось перевести соперника на настил и установить контроль сверху, главное ему все же удалось: Курамагомедов своими действиями не давал оппоненту ни малейшей возможности подумать. В третьем раунде Рамазан усилил давление и дважды едва не провел удушающий со спины. Мусаев каким-то чудом защитился от обеих попыток и даже смог перевернуть соперника, заняв позицию сверху. В четвертом раунде наметился перелом: Шамиль, которому, судя по всему, удалось сохранить больше сил, стал успешнее справляться с борьбой оппонента и все чаще угрожал ему своими ударами. Однако в одном из эпизодов Мусаев пробил в голову Курамагомедова удар коленом, когда тот был на трех точках опоры, и рефери Джону Маккарти пришлось сделать паузу в бою и снять балл с Шамиля. Этот момент, по сути, стал решающим, ведь Рамазан получил шанс перевести дух. В итоге Курамагомедов не позволил Мусаеву переломить ход поединка и уверенно довел дело до победы решением. Рамазан не просто одолел самого устрашающего нокаутера российских ММА, но и забрал пояс PFL в полусреднем весе.