Самый устрашающий нокаутер России проиграл впервые в карьере. Курамагомедов победил Мусаева и взял пояс PFL

В эти минуты в Дубае подходит к концу крупный турнир PFL, и только что завершилось его соглавное событие. Победитель Гран-при в полусреднем весе Шамиль Мусаев подрался с последним чемпионом Bellator в этой категории Рамазаном Курамагомедовым.
Мусаев стал самым настоящим открытием 2024 года. Тогда Шамиль всего за восемь месяцев провел четыре боя и одержал победу в каждом из них, отправив при этом трех соперников в нокаут. Все эти поединки прошли в рамках Гран-при PFL, а в соперниках у Мусаева были действительно именитые атлеты — Логан Сторли, Мурад Рамазанов (дважды) и Магомед Умалатов. Пройдя их всех, Шамиль стал победителем сезона, забрал полагающийся ему чек в один миллион долларов и занял первое место в голосовании «СЭ» в разделе «Лучший боец России в 2024 году».
До сегодняшнего дня на счету 31-летнего Мусаева было 18 побед и одна ничья в 19 поединках за карьеру. К сожалению, весь 2025 год Шамиль пропустил, и это обидно, если учесть, что боец именно сейчас, как кажется, переживает пик своей карьеры. Так уж вышло, что PFL частенько маринует своих лучших людей, не имея возможности находить им достойных оппонентов (не задействованных в Гран-при) на регулярной основе. И только сегодня, в ночь на 8 февраля 2026-го, Мусаев наконец провел свой первый бой после длительного перерыва.
Соперником Шамиля стал другой дагестанец — Рамазан Курамагомедов. На его счету до турнира PFL в Дубе значилось 13 побед в 13 поединках за карьеру. Курамагомедов в первую очередь силен умениями в борьбе и грепплинге: почти половину своих побед (6 из 13) он одержал, заставив оппонентов сдаться. В июне 2024-го Рамазан вышел на бой с тогдашним чемпионом Bellator Джейсоном Джексоном и прошел его, не встретив особого сопротивления. А ведь американец незадолго до того отобрал пояс у «украинского Хабиба» Ярослава Амосова, прервав его серию из 27 побед.
Курамагомедов с первых секунд зарядил невероятно интенсивный темп работы и зажал Мусаева у сетки. Рамазан постоянно раздергивал и угрожал Шамилю проходом в ноги, и пусть ему не всегда удавалось перевести соперника на настил и установить контроль сверху, главное ему все же удалось: Курамагомедов своими действиями не давал оппоненту ни малейшей возможности подумать. В третьем раунде Рамазан усилил давление и дважды едва не провел удушающий со спины. Мусаев каким-то чудом защитился от обеих попыток и даже смог перевернуть соперника, заняв позицию сверху. В четвертом раунде наметился перелом: Шамиль, которому, судя по всему, удалось сохранить больше сил, стал успешнее справляться с борьбой оппонента и все чаще угрожал ему своими ударами. Однако в одном из эпизодов Мусаев пробил в голову Курамагомедова удар коленом, когда тот был на трех точках опоры, и рефери Джону Маккарти пришлось сделать паузу в бою и снять балл с Шамиля. Этот момент, по сути, стал решающим, ведь Рамазан получил шанс перевести дух. В итоге Курамагомедов не позволил Мусаеву переломить ход поединка и уверенно довел дело до победы решением. Рамазан не просто одолел самого устрашающего нокаутера российских ММА, но и забрал пояс PFL в полусреднем весе.
У Курамагомедова есть все, чтобы стать доминирующим чемпионом в своем дивизионе. Все, кроме желания… Сразу после сегодняшней победы Рамазан объявил о завершении профессиональной карьеры. Ему всего 29 лет.