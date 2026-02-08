Ричмонд
Американец из UFC пожелал выздоровления Петру Яну: «Молюсь за скорое возвращение моего брата-христианина»

Американский боец UFC Брайс Митчелл поделился мнением насчет чемпиона легчайшего дивизиона, россиянина Петра Яна.

Календарь боев MMA и все о бойцах
Источник: Getty Images

Ранее Ян завоевал пояс в дивизионе благодаря победе над Мерабом Двалишвили. После этого российский спортсмен заявил, что перенес операцию на спине и вернется к тренировкам летом 2026 года.

"Это было красивое выступление от Петра. Я рад, что в дивизионе сменился чемпион. Мне нравится Мераб, он мог друг. Но мне сложно болеть против моего брата-христианина, Петра Яна! Я никогда не общался с Петром, мы всего однажды поздоровались в туалете.

Мне нравится Петр, я никогда не скажу про него ничего плохого. Я ни за кого не болел в их поединке, я просто наслаждался. Петр перенес операцию? Надеюсь, ему не пришлось скреплять позвонки между собой. В нашем дивизионе мне больше всего не нравится Сун Ядун, но даже ему я желаю только здоровья. Я готов молиться за Петра и его скорейшее восстановление", — сказал Митчелл в интервью тренеру Тиму Уэлчу.

