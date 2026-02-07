Усман Нурмагомедов — о победе над Дэвисом: «Хотел дать ему поработать, включить борьбу и прикончить на настиле. Я же правша, а сегодня получилось задушить левой рукой»

"Все прошло, как я планировал. Хотел дать ему поработать, потом включить борьбу и прикончить на настиле. Если честно, я же правша, а сегодня получилось сделать это [задушить] левой рукой. Рад, что так закончилось.
После боя с Полом Хьюзом я мало времени провел с семьей, чуть ли не сразу поехал на следующий тренировочный лагерь, так что хочу отдохнуть. Мой отец здесь, это все благодаря нему", — сказал Усман Нурмагомедов.
На турнире PFL в Дубае Нурмагомедов в третьем раунде задушил Дэвиса и защитил пояс в легком весе.
