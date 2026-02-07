Ричмонд
Усман Нурмагомедов — о победе над Дэвисом: «Хотел дать ему поработать, включить борьбу и прикончить на настиле. Я же правша, а сегодня получилось задушить левой рукой»

Чемпион PFL в легком весе Усман Нурмагомедов прокомментировал победу над Алфи Дэвисом.

Календарь боев MMA и все о бойцах

"Все прошло, как я планировал. Хотел дать ему поработать, потом включить борьбу и прикончить на настиле. Если честно, я же правша, а сегодня получилось сделать это [задушить] левой рукой. Рад, что так закончилось.

После боя с Полом Хьюзом я мало времени провел с семьей, чуть ли не сразу поехал на следующий тренировочный лагерь, так что хочу отдохнуть. Мой отец здесь, это все благодаря нему", — сказал Усман Нурмагомедов.

На турнире PFL в Дубае Нурмагомедов в третьем раунде задушил Дэвиса и защитил пояс в легком весе.

Нурмагомедовы, Диаз, Емельяненко — кто самые успешные родные братья в ММА?

Узнать больше по теме
Биография Усмана Нурмагомедова: карьера и личная жизнь бойца Bellator и PFL
Усман Нурмагомедов — один из самых перспективных спортсменов смешанного стиля из России. Это непобежденный в Bellator боец, которого многие уже ждут в UFC. Пока в его биографии есть только один чемпионский пояс, и в нашем материале мы расскажем, как он пришел к доминированию в одной из самых раскрученных лиг мира.
Читать дальше