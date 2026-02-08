Главный талант из команды Хабиба придушил британца до отключки. Нурмагомедов защитил пояс и сделал шаг в UFC

Как считается, Усмана уже давно готовят к переходу в UFC, где он уже сейчас почти наверняка готов бороться за титул. Однако в команде не спешат с этим шагом и ведут легковеса в PFL, не форсируя события. Нурмагомедов от боев со статусными ветеранами плавно перешел ко встречам с самыми опасными конкурентами, которых только можно встретить за пределами UFC — и со всеми справлялся вполне стабильно до сегодняшнего дня. В послужном списке Усмана к 27 годам набралось немало успехов разного уровня значимости — от побед над пробитыми ветеранами вроде Бенсона Хендерсона и Патрики Фрейре до пройденных противостояний с опаснейшими Александром Шаблием и тем же Хьюзом.