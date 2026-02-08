Главный талант из команды Хабиба придушил британца до отключки. Нурмагомедов защитил пояс и сделал шаг в UFC

Только что в Дубае завершился турнир PFL, где в главном событии чемпион легкого веса Усман Нурмагомедов защищал свой титул от победителя гран-при 2025 года Алфи Дэвиса.
Усман Нурмагомедов уже не первый год носит титул самого талантливого бойца команды Хабиба, и в сегодняшнем поединке ему предстояло в очередной раз подтвердить свой высокий статус. 27-летний легковес четыре месяца назад закрыл пока что самое принципиальное противостояние в карьере, второй кряду одолев Пола Хьюза. Та победа стала для Нурмагомедова 20-й в профи-ММА и принесла россиянину пояс чемпиона PFL в легком весе.
Как считается, Усмана уже давно готовят к переходу в UFC, где он уже сейчас почти наверняка готов бороться за титул. Однако в команде не спешат с этим шагом и ведут легковеса в PFL, не форсируя события. Нурмагомедов от боев со статусными ветеранами плавно перешел ко встречам с самыми опасными конкурентами, которых только можно встретить за пределами UFC — и со всеми справлялся вполне стабильно до сегодняшнего дня. В послужном списке Усмана к 27 годам набралось немало успехов разного уровня значимости — от побед над пробитыми ветеранами вроде Бенсона Хендерсона и Патрики Фрейре до пройденных противостояний с опаснейшими Александром Шаблием и тем же Хьюзом.
Сегодняшний бой с Алфи Дэвисом должен был стать последней (или одной из) остановкой на пути к UFC, но этого соперника Нурмагомедову нужно было еще пройти. Усман хоть и считался фаворитом, но сбрасывать британца со счетов точно никто не собирался, ведь совсем недавно он уже удивлял.
Алфи Дэвис — автор одной из главных сенсаций прошлого сезона PFL. В августе 2025-го он неожиданно прошел Гаджи Рабаданова, которого считали уверенным фаворитом, и выиграл гран-при в легком весе. Тот успех стал для Дэвиса 20-м в карьере и восьмым в PFL при одной неудаче (всего в пассиве британца было пять поражений). Элфи тут же вошел в число лучших легковесов организации, и это главная причина, по которой Нурмагомедову стоило обратить на него взор. Вторая — Дэвис побил Гаджи Рабаданова, который много лет тренируется в команде Хабиба и является другом, а также спарринг-партнером Усмана.
Как и ожидалось, Усман Нурмагомедов владел явным преимуществом и первые два раунда выиграл, будто бы не особенно напрягаясь. Дэвис периодически взрывался опасными размашистыми ударами, но акцентированно ни разу так и не попал. В третьем раунде россиянин нарастил давление, перевел соперника на пол и забрал спину. Дальше Нурмагомедов, решив не тратить время и силы на улучшение позиции, взял захват с нестандартного положения (сзади через руку) и провел удушающий. Замок был настолько плотным, что Дэвис уснул, не успев постучать. Нурмагомедов вновь защитил титул чемпиона PFL в легком весе и сделал еще один шаг к неизбежному в будущем переходу в UFC!