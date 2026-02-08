Усман Нурмагомедов: «Знаю, что Хабибу тяжело. Но, как он говорит: “Who cares?”

«Я знаю, что Хабибу тяжело. Но, как он говорит: “Who cares? (кому до этого есть дело? — перев. с английского)” Не в том плане, что мне все равно. Просто Хабиб — человек, который любит сложности. И слава Аллаху, что он у нас есть. Он сегодня шестерых секундировал. Я был шестым. Но пятый человек (Амру Магомедов) его сильно обрадовал, облегчил ему работу. Амру закончил бой за 30 секунд. С чем я его поздравляю. Эти удары я весь кемп на себе держал. Так что пускай другие тоже почувствуют», — заявил Усман на пресс-конференции.