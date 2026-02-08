Джошуа встретился с Хабибом: «Никакого хайпа, как есть»

«Никакого хайпа, как есть», — написал в соцсетях Джошуа.
Махачев встретился с Джошуа в Дубае и предложил ему приехать в Дагестан.
Даниэль Кормье: «Хабиб — величайший боец всех времен. Непобежденный, абсолютный чемпион».
