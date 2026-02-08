Ричмонд
Джошуа встретился с Хабибом: «Никакого хайпа, как есть»

Экс-чемпион мира по боксу Энтони Джошуа выложил совместное фото с Хабибом Нурмагомедовым.

«Никакого хайпа, как есть», — написал в соцсетях Джошуа.

Махачев встретился с Джошуа в Дубае и предложил ему приехать в Дагестан.

Даниэль Кормье: «Хабиб — величайший боец всех времен. Непобежденный, абсолютный чемпион».