Хабиб — о Курамагомедове: «Чисто, аккуратно, без лишних слов зашел в этот вид спорта, выиграл пару титулов чемпиона мира и ушел непобежденным»

«Рамазан просто лучший! Чисто, аккуратно, без лишних слов зашел в этот вид спорта, выиграл пару титулов чемпиона мира и ушел непобежденным», — написал Хабиб в соцсетях.
Напомним, 7 февраля Курамагомедов победил единогласным решением судей Шамиля Мусаева в соглавном бою на турнире PFL в Дубае. После вручения пояса Курамагомедов объявил о завершении карьеры. В его активе 14 побед.
