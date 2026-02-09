Ричмонд
Хабиб — о Курамагомедове: «Чисто, аккуратно, без лишних слов зашел в этот вид спорта, выиграл пару титулов чемпиона мира и ушел непобежденным»

Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов отреагировал на уход Рамазана Курамагомедова из спорта.

Источник: Спортс"

«Рамазан просто лучший! Чисто, аккуратно, без лишних слов зашел в этот вид спорта, выиграл пару титулов чемпиона мира и ушел непобежденным», — написал Хабиб в соцсетях.

Напомним, 7 февраля Курамагомедов победил единогласным решением судей Шамиля Мусаева в соглавном бою на турнире PFL в Дубае. После вручения пояса Курамагомедов объявил о завершении карьеры. В его активе 14 побед.

