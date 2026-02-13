Ричмонд
Дудакова подписала контракт с PFL

Дудакова подписала контракт с PFL и проведет первый бой в марте.

Источник: Соцсети

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Россиянка Виктория Дудакова будет выступать в Профессиональной бойцовской лиге (PFL), сообщается на странице лиги в соцсети Х.

Дудакову 25 января исключили из Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). По окончании последнего боя в организации россиянка ударила в октагоне своего тренера и мужа Гасанали Гасаналиева.

Дудакова проведет первый бой в рамках организации 20 марта в Мадриде против австралийки Ясинты Остин. Бой пройдет в минимальном весе.

Всего на счету 27-летней россиянки восемь побед и два поражения в смешанных единоборствах.