Дудакова подписала контракт с PFL

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Россиянка Виктория Дудакова будет выступать в Профессиональной бойцовской лиге (PFL), сообщается на странице лиги в соцсети Х.
Дудакову 25 января исключили из Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). По окончании последнего боя в организации россиянка ударила в октагоне своего тренера и мужа Гасанали Гасаналиева.
Дудакова проведет первый бой в рамках организации 20 марта в Мадриде против австралийки Ясинты Остин. Бой пройдет в минимальном весе.
Всего на счету 27-летней россиянки восемь побед и два поражения в смешанных единоборствах.