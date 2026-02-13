Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Биспинг: «Бой Махачева и Топурии обязан быть в карде турнира UFC в Белом доме»

Легенда UFC, а ныне комментатор и эксперт Майкл Биспинг объяснил, почему на турнире UFC в Белом доме предстоящим летом должен состояться бой между действующими чемпионами Исламом Махачевым (полусредний вес) и Илией Топурией (легкий вес).

Календарь боев MMA и все о бойцах
Источник: Sport24

На данный момент ни у одного из них нет назначенного поединка, но ходят слухи о том, что Топурия подерется с Джастином Гейджи, а Махачев — с Камару Усманом.

"На данный момент нет боя крупнее, чем Ислам Махачев против Илии Топурии, — по моему скромному мнению.

Я знаю, что Джастин — временный чемпион, а Илия — действующий чемпион, и этот бой должен состояться, действительно должен. Но это событие (турнир в Белом доме), которое бывает раз в жизни. Оно пройдет на лужайке Белого дома, там будет президент Трамп, весь мир будет следить за этим. Это факт. За этим будут следить миллиарды людей. Они хотят устроить самые громкие бои, так что, к сожалению, в этой ситуации Джастину Гейджи придется подождать".

Узнать больше по теме
Биография Илии Топурии: карьера и личная жизнь бойца UFC
Со времен Коннора Макгрегора и Хабиба Нурмагомедова в UFC прошло много времени. Им на смену пришли новые герои. Что до российских болельщиков, то они получили нового «Бэтмена» в лице Ислама Махачева, который еще недавно царил в легком весе. До поры, пока свой шанс не получил и «новый Джокер» — Илия Топурия. Испано-грузинский боец сегодня является самым острым на язык и медийно-привлекательным бойцом организации. Его биография — в нашем материале.
Читать дальше