Биспинг: «Бой Махачева и Топурии обязан быть в карде турнира UFC в Белом доме»

Я знаю, что Джастин — временный чемпион, а Илия — действующий чемпион, и этот бой должен состояться, действительно должен. Но это событие (турнир в Белом доме), которое бывает раз в жизни. Оно пройдет на лужайке Белого дома, там будет президент Трамп, весь мир будет следить за этим. Это факт. За этим будут следить миллиарды людей. Они хотят устроить самые громкие бои, так что, к сожалению, в этой ситуации Джастину Гейджи придется подождать".