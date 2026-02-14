Жан-Клод Ван Дамм вызвал на бой Джейка Пола

Легендарный американский актер и режиссер Жан-Клод Ван Дамм вызвал на поединок американского блогера Джейка Пола, занимающегося профессиональным боксом.
«Эй, Джейк Пол. Давай устроим бой, настоящий поединок. К-1 против бокса, без лоу-киков и без ударов локтями. Я обычный парень, который просто хочет надрать тебе задницу», — сказал Ван Дамм в соцсетях.
65-летний актер является мастером боевых искусств — он занимается карате и кикбоксингом и имеет черный пояс.
Джейк Пол выступает в профессиональном боксе с 2020 года. Он дрался со многими известными, но при этом возрастными спортсменами. Одним из самых громких боев с участием Пола было противостояние с легендой бокса — Майком Тайсоном.