Жан-Клод Ван Дамм вызвал на бой Джейка Пола

Американский актер бросил вызов блогеру.

Источник: Getty Images

Легендарный американский актер и режиссер Жан-Клод Ван Дамм вызвал на поединок американского блогера Джейка Пола, занимающегося профессиональным боксом.

«Эй, Джейк Пол. Давай устроим бой, настоящий поединок. К-1 против бокса, без лоу-киков и без ударов локтями. Я обычный парень, который просто хочет надрать тебе задницу», — сказал Ван Дамм в соцсетях.

65-летний актер является мастером боевых искусств — он занимается карате и кикбоксингом и имеет черный пояс.

Джейк Пол выступает в профессиональном боксе с 2020 года. Он дрался со многими известными, но при этом возрастными спортсменами. Одним из самых громких боев с участием Пола было противостояние с легендой бокса — Майком Тайсоном.