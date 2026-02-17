Член зала славы UFC объявила о «самом масштабном супербое» в женском ММА

Бой пройдет 16 мая в Лос-Анджелесе по эгидой промоушена MVP. Поединок покажут на платформе Netflix.
По словам Роузи, спортсменки устроят «самый масштабный супербой в истории женских боевых искусств».
На счету 39-летней Роузи в MMA 12 побед и два поражения. Она также является бронзовым призером Олимпийских игр 2008 года по дзюдо. Роузи стала первой женщиной, включенной в Зал славы UFC.
43-летняя Карано имеет семь побед и одно поражение. Последний поединок американка провела в 2009 году.
