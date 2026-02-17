Ричмонд
Член зала славы UFC объявила о «самом масштабном супербое» в женском ММА

Бывшая чемпионка UFC в женском легчайшем весе Ронда Роузи из США проведет бой по правилам MMA против соотечественницы Джины Карано, бывшей претендентки на титул Strikforce в легком весе. Об этом сообщается на сайте Most Valuable Promotions (MVP).

Источник: Getty Images

Бой пройдет 16 мая в Лос-Анджелесе по эгидой промоушена MVP. Поединок покажут на платформе Netflix.

По словам Роузи, спортсменки устроят «самый масштабный супербой в истории женских боевых искусств».

На счету 39-летней Роузи в MMA 12 побед и два поражения. Она также является бронзовым призером Олимпийских игр 2008 года по дзюдо. Роузи стала первой женщиной, включенной в Зал славы UFC.

43-летняя Карано имеет семь побед и одно поражение. Последний поединок американка провела в 2009 году.

Узнать больше по теме
MMA: как бои без правил стали видом спорта, за которым теперь следит весь мир
Смешанные единоборства, или MMA, — один из самых динамично развивающихся видов спорта в мире. Сочетание различных боевых искусств, зрелищность поединков и высокий уровень подготовки бойцов делают его популярным среди миллионов фанатов.
Читать дальше